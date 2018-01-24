Все 207 проб российских претендентов на участие в Паралимпиаде - отрицательные

Все 207 допинг-проб российских спортсменов, принимающих участие в отборе к Паралимпиаде-2018, дали отрицательный результат, сообщает официальный сайт ПКР. Всего пробы были взяты у 67 российских паралимпийцев.
В сентябре 2017 года МПК разрешил россиянам выступить под нейтральным флагом в Играх-2018 в Пхенчхане.
Все спортсмены по лыжным гонкам и биатлону, горным лыжам и сноуборду, принимающие участие в квалификационных соревнованиях, прошли как минимум два антидопинговых тестирования. В дальнейшем возможно сокращение списка спортсменов к Паралимпиаде на основании результатов квалификационных соревнований, количества квот для участия в Играх, требований МПК к спортсменам на Игры.
Дополнительная информация
https://paralymp.ru/press_center/news/press_relizy/press_reliz_pkr_o_vypolnenii_kriteriev_vosstanovleniya_chlenstva_v_mezhdunarodnom_paralimpiyskom_kom/
echo2011
Кого волнуют эти пробы?
22:14 24 января