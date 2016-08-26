Владыкина попросила Крэйвена дать ответ на письмо паралимпийцев не позднее 26 августа

Двукратная паралимпийская чемпионка российская пловчиха Олеся Владыкина сообщила, что попросила главу Международного паралимпийского комитета (IPC) Филипа Крэйвена не позднее 26 августа дать ответ на письмо российских паралимпийцев о индивидуальном допуске к Паралимпиаде-2016. Спортивный арбитражный суд (CAS) 23 августа отклонил иск Паралимпийского комитета России (ПКР) на решение IPC об отстранении россиян от Паралимпийских игр-2016 и лишении ПКР членства в организации.

– Вчера отправила в Международный паралимпийский комитет требование допустить меня до участия в Играх в Рио в индивидуальном порядке, – цитирует "Р-Спорт" Владыкину. – С фактами и документами обосновала, что нет никаких оснований запрещать мне участвовать в Паралимпиаде. Попросила господина Крэйвена принять решение не позднее 26 августа – чтобы остались время и возможность дальше вести борьбу за правду и свое честное имя.