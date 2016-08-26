16:38 | ПАРАЛИМПИЙСКИЕ ИГРЫ

Владыкина попросила Крэйвена дать ответ на письмо паралимпийцев не позднее 26 августа

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Двукратная паралимпийская чемпионка российская пловчиха Олеся Владыкина сообщила, что попросила главу Международного паралимпийского комитета (IPC) Филипа Крэйвена не позднее 26 августа дать ответ на письмо российских паралимпийцев о индивидуальном допуске к Паралимпиаде-2016. Спортивный арбитражный суд (CAS) 23 августа отклонил иск Паралимпийского комитета России (ПКР) на решение IPC об отстранении россиян от Паралимпийских игр-2016 и лишении ПКР членства в организации.

– Вчера отправила в Международный паралимпийский комитет требование допустить меня до участия в Играх в Рио в индивидуальном порядке, – цитирует "Р-Спорт" Владыкину. – С фактами и документами обосновала, что нет никаких оснований запрещать мне участвовать в Паралимпиаде. Попросила господина Крэйвена принять решение не позднее 26 августа – чтобы остались время и возможность дальше вести борьбу за правду и свое честное имя.

Дополнительная информация

http://rsport.ru/rio2016_paralympics/20160826/1049001759.html

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