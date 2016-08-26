17:43 | ПАРАЛИМПИЙСКИЕ ИГРЫ

Владивосток поддержит российских паралимпийцев автопробегом

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Владивосток автопробегом поддержит паралимпийскую сборную России, отстраненную от участия в Играх-2016 в Рио-де-Жанейро, сообщает primamedia.ru. Акция состоится 28 августа и начнется в 11:30 по местному времени. Маршрут пройдет по Золотому и Русскому мостам на остров Русский и мыс Вятлина.

"Машины, байки, дальнобойщики с флагами доедут до конечной точки, где и пройдет флешмоб – речь поддержки и групповое фото/видео, также в городе запускается автобус по маршруту №31, оформленный под слоганом "Сильнее ВСЕХ!", – сообщили в Федерации паралимпийского спорта Приморья.

Напомним, 23 августа Спортивный арбитражный суд (CAS) 23 отклонил иск Паралимпийского комитета России (ПКР) на решение Международного паралимпийского комитета (IPC) об отстранении россиян от Паралимпийских игр-2016 и лишении ПКР членства в организации.

Дополнительная информация

http://primamedia.ru/

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