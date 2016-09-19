17:19 | ПАРАЛИМПИЙСКИЕ ИГРЫ

Владимир Путин: "Решение не пустить российских паралимпийцев в Рио – трусливое, подлое и нечестное"

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Президент России Владимир Путин поддержал паралимпийцев, которых не пустили на главный старт четырехлетия в Рио-де-Жанейро. По словам главы государства, Международный паралимпийский комитет поступил подло по отношению к спортсменам из России, передает из Кремля корреспондент "СЭ" Дмитрий ЗЕЛЕНОВ.

– Хорошо помню, как в 2012 году чествовали героев Паралимпиады Лондона, - сказал Путин. - Команда готовилась взять новые рубежи. Вы упорно тренировались, работали с полной отдачей. Уверен, вы были готовы на все сто, – сказал Путин. – Но против вас сыграли не по-спортивному и не по-честному. Мы не приветствуем действия хакеров, но благодаря их действиям оказывается, что на Олимпиаде выступали люди, употребляющие запрещенные вещества. Но отстранили наших паралимпийцев. Это решение трусливое, подлое и нечестное.

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КОММЕНТАРИИ (2)
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Вперед Германия!!!!!

трусливо, подло и нечестно тереть комментарии...

18:04

Kairat Alimovich

последнее предложение очень точно описывает самого ввп.

17:55

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