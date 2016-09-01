Владимир Маркин: "Наступит время, когда мы сможем допросить Макларена"

Официальный представитель СК РФ Владимир Маркин считает, что в будущем удастся допросить руководителя независимой комиссии Всемирного антидопингового агентства (ВАДА) Ричарда Макларена и главу ВАДА Крейга Риди по делу об употреблении допинга российскими спортсменами.

"В будущем все возможно. Во всяком случае, если мы возбуждаем уголовное дело, то это не просто так, – приводит ТАСС слова Маркина. – Наступят времена, наступят обстоятельства, когда те или иные следственные действия, которые сейчас невозможно совершить... наступит время. Всему свое время.

7 августа глава IPC Филип Крэйвен заявил, что вся паралимпийская сборная России не допущена до Игр-2016, а Паралимпийский комитет России (ПКР) лишен членства в организации. ПКР подал апелляцию в Спортивный арбитражный суд (CAS), однако она была отклонена. Вчера стало известно, что Федеральный суд Швейцарии также отклонил апелляцию российских паралимпийцев. Игры в Рио пройдут с 7 по 18 сентября.