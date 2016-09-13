Владимир Маркин: "Белорусская сборная проявила солидарность и на уровне руководства – это говорит о многом"

Член комитета по этике РФС Владимир Маркин в интервью "Известиям" подчеркнул, что поступок белорусской делегации, пронесший на церемонии открытия Паралимпийских игр-2016 российский флаг, говорит о многом. Он отметил, что солидарность была проявлена и на уровне руководства.

– Что вы думаете о поступке члена белорусской делегации, несшего флаг РФ на открытии Паралимпийских игр в Рио-де-Жанейро? – вопрос Маркину.

– Белорусы всегда были нашими братьями и остаются ими сейчас. И то, что они не побоялись показать свое отношение к ситуации, зная, что могут быть за это наказаны, проявили свою солидарность – лучшее подтверждение того, что мы братья, что мы единое целое. На какое-то время от нас попытались оторвать наших братьев-украинцев, но думаю, что это временное явление. А то, что Белоруссия проявила солидарность, причем не только на уровне спортсменов, но и на уровне руководства – это говорит о многом. Не мы одни видим беспредел, который творится в мировом спортивном руководстве. Главное, чтобы у нас внутри страны не было таких отщепенцев, которые так воспринимают спорт и творят подобные вещи.