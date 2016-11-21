Владимир Лукин: "Занимаемся изучением критериев восстановления ПКР"

Президент Паралимпийского комитета России (ПКР) Владимир Лукин подтвердил получение документов с критериями восстановления членства организации в Международном паралимпийском комитете (МПК). По словам главы ПКР, документ достаточно объемный, и для его детального изучения потребуется определенное время.

- Появилась информация о том, что Международный паралимпийский комитет прислал документы с перечнем критериев для восстановления членства на международной арене.

- Да, это так.

- Что входит в эти критерии?

- В настоящее время мы вместе с юристами изучаем этот документ, переводим. Он достаточно объемный. Пока ничего сказать не могу. (Любовь КОНЯЕВА)