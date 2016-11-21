17:38 | ПАРАЛИМПИЙСКИЕ ИГРЫ

Владимир Лукин: "Занимаемся изучением критериев восстановления ПКР"

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Президент Паралимпийского комитета России (ПКР) Владимир Лукин подтвердил получение документов с критериями восстановления членства организации в Международном паралимпийском комитете (МПК). По словам главы ПКР, документ достаточно объемный, и для его детального изучения потребуется определенное время.

- Появилась информация о том, что Международный паралимпийский комитет прислал документы с перечнем  критериев для восстановления членства на международной арене.

- Да, это так.

- Что  входит в эти критерии?

- В настоящее время мы  вместе с юристами изучаем этот документ, переводим. Он достаточно объемный.  Пока ничего сказать не могу. (Любовь КОНЯЕВА)

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