12:12 | ПАРАЛИМПИЙСКИЕ ИГРЫ

Владимир Лукин: "Я не могу быть рад или не рад уходу Крэйвена"

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Президент Паралимпийского комитета России Владимир Лукин отметил, что скорый уход главы Международного паралимпийского комитета Филипа Крэйвена не имеет отношения к демократической смене руководства организации. По его словам, никаких эмоций этот факт у него не вызывает. Выборы нового главы МПК состоятся в сентябре 2017 года.

- Я не могу быть рад или не рад уходу Крэйвена с поста главы МПК, - приводит ТАСС слова Лукина. - Это абсолютно не имеет отношения к процессу демократической сменяемости руководителей подразделений. У меня на этот счет никаких эмоций нет. Это факт и регламентное дело, ни о каких личных чувствах речи не идет.

Дополнительная информация

http://tass.ru/sport/3707105

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