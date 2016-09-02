14:30 | ПАРАЛИМПИЙСКИЕ ИГРЫ

Владимир Лукин: "Вопрос получения от МПК компенсации за недопуск паралимпийцев к Играм неактуален"

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Президент Паралимпийского комитета России (ПКР) Владимир Лукин сообщил, что вопрос получения компенсации от Международного паралимпийского комитета (МПК) за отстранение российских спортсменов от участия в Олимпиаде-2016 неактуален. МПК дисквалифицировал ПКР и не допустил российских спортсменов к участию в Играх-2016. Попытки оспорить данное решение в суде ни к чему не привели. МПК отказал более чем 175 российским паралимпийцам в индивидуальном допуске к участию в Играх-2016, 34 атлета подали иски в Спортивный арбитражный суд.

– Финансовые вопросы рассматривались сегодня на исполкоме, но на сегодня никаких решений не принято, – цитирует ТАСС Лукина. – Переговоры с Международным паралимпийским комитетом о компенсации ущерба? Нет, этот вопрос пока не рассматривается, он неактуален.

Дополнительная информация

http://tass.ru/sport/3587366

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КОММЕНТАРИИ (4)
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spetrov

...Вполне могли бы компенсировать затраты на проведение домашнего турнира. Хоть в какой-то части.

15:49

spetrov

Зря не решаете вопрос кардинально. Уговорами ничего не добьешься, как показывает практика. Вы пытались их уговорить. Вам показали на дверь.

15:48

A.Alek

Не актуален? Ты, что несешь, пучеглазая скотина, ельцинский выкормыш, этих уродов из мпк надо гнобить по всем направлениям, и финансовом, и моральном, и желательно физическом.

15:14

Andrew Arshavin

Не актуален?! Так платите тогда из своего кармана всем паралимпийцам! Для большинства из них - участие, тем более победа на ПОИ была вопросом НОРМАЛЬНОГО существования. И им надо обязательно выплатить запланированные компенсации. Да и дополнительные не помешают.

14:42

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