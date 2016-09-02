Владимир Лукин: "Вопрос получения от МПК компенсации за недопуск паралимпийцев к Играм неактуален"

Президент Паралимпийского комитета России (ПКР) Владимир Лукин сообщил, что вопрос получения компенсации от Международного паралимпийского комитета (МПК) за отстранение российских спортсменов от участия в Олимпиаде-2016 неактуален. МПК дисквалифицировал ПКР и не допустил российских спортсменов к участию в Играх-2016. Попытки оспорить данное решение в суде ни к чему не привели. МПК отказал более чем 175 российским паралимпийцам в индивидуальном допуске к участию в Играх-2016, 34 атлета подали иски в Спортивный арбитражный суд.
– Финансовые вопросы рассматривались сегодня на исполкоме, но на сегодня никаких решений не принято, – цитирует ТАСС Лукина. – Переговоры с Международным паралимпийским комитетом о компенсации ущерба? Нет, этот вопрос пока не рассматривается, он неактуален.
spetrov
...Вполне могли бы компенсировать затраты на проведение домашнего турнира. Хоть в какой-то части.
15:49
spetrov
Зря не решаете вопрос кардинально. Уговорами ничего не добьешься, как показывает практика. Вы пытались их уговорить. Вам показали на дверь.
15:48
A.Alek
Не актуален? Ты, что несешь, пучеглазая скотина, ельцинский выкормыш, этих уродов из мпк надо гнобить по всем направлениям, и финансовом, и моральном, и желательно физическом.
15:14
Andrew Arshavin
Не актуален?! Так платите тогда из своего кармана всем паралимпийцам! Для большинства из них - участие, тем более победа на ПОИ была вопросом НОРМАЛЬНОГО существования. И им надо обязательно выплатить запланированные компенсации. Да и дополнительные не помешают.
14:42