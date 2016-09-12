Владимир Лукин: "Вопрос о недопуске россиян на Паралимпиаду-2018 пока не стоит"

Президент Паралимпийского комитета России (ПКР) Владимир Лукин сообщил, что руководство Международного паралимпийского комитета (МПК) подчеркивает, что вопрос об отстранении российских спортсменов от участия в зимних Паралимпийских играх 2018 года пока не стоит. Глава МПК Филип Крэйвен 7 августа объявил, что комитет принял единогласное решение об отстранении российских паралимпийцев от Игр-2016 в Рио-де-Жанейро и лишении членства ПКР. ПКР подал апелляцию в Спортивный арбитражный суд (CAS), который 23 августа ее отклонил. Также были отклонены индивидуальные иски ряда спортсменов в иностранные суды.

– Об этом преждевременно говорить, – сказал в интервью для "Р-Спорт" Лукин, отвечая на вопрос о том, возможна ли отставка руководства ПКР для того, чтобы россияне выступили на Паралимпиаде-2018. – Конечно, такая проблема существует, потому что к Паралимпиаде-2018 идет большая подготовка, в том числе и соревнования квалификационного отбора. И они довольно скоро начинаются. Но пока этот вопрос является неактуальным. И Международный паралимпийский комитет подчеркивает, что вопрос о недопуске российской команды к Паралимпиаде-2018 пока не стоит.