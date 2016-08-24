18:44 24 августа | ПАРАЛИМПИЙСКИЕ ИГРЫ

Владимир Лукин: "У нас есть еще шансы доказать, что белое – это белое, а черное – это черное"

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Президент Паралимпийского комитета России Владимир Лукин верит, что российским спортсменам еще удастся доказать свою правоту.

Напомним, что спортивный арбитражный суд (CAS) отклонил апелляцию ПКР на отстранение российских спортсменов от участия в Паралимпиаде в Рио-де-Жанейро.

"У нас есть еще шансы доказать, что белое – это белое, а черное – это черное, следовательно, и нашу правоту, – приводит слова Лукина ТАСС. – Внимательным образом индивидуальные жалобы 266 спортсменов должен рассмотреть ЕСПЧ. Мы считаем себя полностью невиновными".

Дополнительная информация

http://tass.ru/sport/3563968

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КОММЕНТАРИИ (1)
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намкрыш

Пусть безумная идея - не решайте сгоряча, Отвечайте нам скорее через доку главврача. С уваженьем, дата, подпись. Отвечайте нам, а то, Если вы не отзоветесь мы напишем в "Спортлото".

23:07 24 августа

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