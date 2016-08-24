Владимир Лукин: "У нас есть еще шансы доказать, что белое – это белое, а черное – это черное"

Президент Паралимпийского комитета России Владимир Лукин верит, что российским спортсменам еще удастся доказать свою правоту.

Напомним, что спортивный арбитражный суд (CAS) отклонил апелляцию ПКР на отстранение российских спортсменов от участия в Паралимпиаде в Рио-де-Жанейро.

"У нас есть еще шансы доказать, что белое – это белое, а черное – это черное, следовательно, и нашу правоту, – приводит слова Лукина ТАСС. – Внимательным образом индивидуальные жалобы 266 спортсменов должен рассмотреть ЕСПЧ. Мы считаем себя полностью невиновными".