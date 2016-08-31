Владимир Лукин: "Турнир для российских паралимпийцев пройдет 7 сентября в Подмосковье"

Президент Паралимпийского комитета России (ПКР) Владимир Лукин отметил, что турнир для российских паралимпийцев состоится 7 сентября в Подмосковье. Он станет заменой Паралимпиады для сборной России, которая не была допущена к ней на основании доклада независимой комиссии ВАДА под руководством Ричарда Макларена.

– Турнир пройдет 7 сентября на центральных спортивных площадках Подмосковья: базах "Озеро Круглое", "Новогорск", других центрах подготовки, – цитирует ТАСС Лукина.

Проведение такого турнира – инициатива Президента России Владимира Путина, который пообещал, что премиальные на нем будут идентичны олимпийским.