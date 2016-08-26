Владимир Лукин: "Соревнования паралимпийцев могут пройти под Москвой, если они не поедут в Рио"

Президент Паралимпийского комитета России (ПКР) Владимир Лукин сообщил, что конкретные параметры соревнований российских паралимпийцев будут обсуждать в субботу, если спортсмены не поедут на паралимпиаду в Рио-де-Жанейро. Эти соревнования могут пройти в Подмосковье.

Спортивный арбитражный суд (CAS) 23 августа отклонил иск Паралимпийского комитета России (ПКР) на решение IPC об отстранении россиян от Паралимпийских игр-2016 и лишении ПКР членства в организации. Позже Президент РФ Владимир Путин заявил, что Россия специально организует соревнования для паралимпийцев в связи с тем, что сборную России не допустили до участия на Паралимпиаде-2016.

– Завтра будет собрание людей, которые будут этим заниматься, и там будут выработаны некоторые концепции, которые потом надо будет уже более конкретно реализовывать, – цитирует "Р-Спорт" Лукина. – Единственное, что можно сказать – если эти соревнования будут, потому что возможен хороший вариант, что все-таки мы отправимся в Рио, – но если соревнования будут, то, скорее всего, они будут под Москвой.