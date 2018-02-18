Владимир Лукин: "Российские спортсмены достойно выступят на Паралимпиаде"

Президент Паралимпийского комитета России (ПКР) Владимир Лукин отметил, что российские спортсмены сумеют преодолеть психологические трудности и достойно выступить на Паралимпиаде-2018. Россияне на этих соревнованиях выступят в нейтральном статусе из-за отстранения ПКР. Заявку на участие в Играх подали 30 спортсменов.

- Атмосфера конструктивная, готовимся как обычно, - приводит ТАСС слова Лукина. - Настроение хорошее, есть, конечно, небольшие трудности, потому что до последнего времени было неясно, да и сейчас не все на сто процентов понятно, кто будет участвовать. Но это мелочи жизни, так как Олимпиада и Паралимпиада - это праздник. Мы сумеем приспособиться к этой реальности и достойно выступить.