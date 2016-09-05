Владимир Лукин: "Российские паралимпийцы продолжат защищать свои права в европейских судах"

Президент Паралимпийского комитета России Владимир Лукин заявил, что российские паралимпийцы, отстраненные от участия в Играх-2016, продолжат бороться за свои права в европейских судах. Сегодня стало известно, что суд немецкого Бонна отклонил иск 10 паралимпийцев сборной России к Международному паралимпийскому комитету.

- У нас многие члены сборной подают иски в национальные суды, - приводит ТАСС слова Лукина. - Если это иски на решение CAS, то это Швейцария, где находится суд, а если это иски к МПК, то они идут в Германию, где находится его штаб-квартира. Просьба у спортсменов одна - устранить крайнюю несправедливость и допустить ни в чем не повинных людей к участию в Паралимпиаде, поскольку они прошли все квалификационные соревнования и не были уличены ни в каких нарушениях.

31 августа МПК отклонил запрос некоторых спортсменов на индивидуальный допуск к Играм-2016. Ранее МПК дисквалифицировал Паралимпийский комитет России и не допустил всех российских спортсменов к участию в Играх-2016. Спортивный арбитражный суд оставил в силе это решение.