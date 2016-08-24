17:38 24 августа | ПАРАЛИМПИЙСКИЕ ИГРЫ

Владимир Лукин: "Работа юристов, защищающих паралимпийцев, была прекрасной"

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Президент Паралимпийского комитета России Владимир Лукин высоко оценил работу, проделанную юристами в сфере защиты прав российских паралимпийцев по делу о недопуске сборной России до Игр в Рио-де-Жанейро.

– Очень легко тем юристам, кто не присутствовал на заседании в Лозанне, говорить, что работа была выполнена плохо. Мы так не считаем, работа юристов была прекрасной. (Сергей ФИШ)

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КОММЕНТАРИИ (4)
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spetrov

tank777, камрад, если решение полностью политически ангажировано, то работа юристов здесь не играет самой важной роли.

19:25 24 августа

Svarjich

Всё хорошо, прекрасная маркиза

18:28 24 августа

Slim Taller

Или:"угадали все буквы,но не смогли прочесть слово".

17:53 24 августа

tank777

Если бы допустили, то да…а пока как в поле чудес, ''играли , но не отгадали ни одной буквы''.

17:46 24 августа

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