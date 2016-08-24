Владимир Лукин: "Работа юристов, защищающих паралимпийцев, была прекрасной"

Президент Паралимпийского комитета России Владимир Лукин высоко оценил работу, проделанную юристами в сфере защиты прав российских паралимпийцев по делу о недопуске сборной России до Игр в Рио-де-Жанейро.

– Очень легко тем юристам, кто не присутствовал на заседании в Лозанне, говорить, что работа была выполнена плохо. Мы так не считаем, работа юристов была прекрасной. (Сергей ФИШ)