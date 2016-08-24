Владимир Лукин: "Работа юристов, защищающих паралимпийцев, была прекрасной"

Президент Паралимпийского комитета России Владимир Лукин высоко оценил работу, проделанную юристами в сфере защиты прав российских паралимпийцев по делу о недопуске сборной России до Игр в Рио-де-Жанейро.
– Очень легко тем юристам, кто не присутствовал на заседании в Лозанне, говорить, что работа была выполнена плохо. Мы так не считаем, работа юристов была прекрасной. (Сергей ФИШ)
spetrov
tank777, камрад, если решение полностью политически ангажировано, то работа юристов здесь не играет самой важной роли.
19:25 24 августа
Svarjich
Всё хорошо, прекрасная маркиза
18:28 24 августа
Slim Taller
Или:"угадали все буквы,но не смогли прочесть слово".
17:53 24 августа
tank777
Если бы допустили, то да…а пока как в поле чудес, ''играли , но не отгадали ни одной буквы''.
17:46 24 августа