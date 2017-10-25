Владимир Лукин: "Представительство российских паралимпийцев на Играх-2018 обещает быть значительным"

Президент Паралимпийского комитета России (ПКР) Владимир Лукин считает, что число российских спортсменов на зимних Играх-2018 в Пхенчхане будет значительным, если практически все из них пройдут квалификационный отбор.

Всего для участия в квалификационных соревнованиях по горнолыжному спорту, сноуборду, лыжным гонкам и биатлону заявлены 68 российских паралимпийцев, 41 из них уже выполнил требование Международного паралимпийского комитета (МПК) по необходимому для допуска к Паралимпийским играм количеству пройденных допинг-тестов (два и более).

Это число увеличивается с каждым днем, у меня конкретных цифр нет, но процесс продолжается, - цитирукет ТАСС Лукин. - 68 спортсменов - это значительное число, было бы хорошо, если бы все они получили возможность (выступить на Играх). Но я хочу подчеркнуть, что пока они допущены в качестве нейтральных спортсменов для прохождения квалификационных соревнований.

Все остальное - это дело будущего, пока оно не ясно.