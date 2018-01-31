Владимир Лукин: "Право решать об участии в Паралимпиаде будет за спортсменами"

Глава ПКР, сенатор Владимир Лукин отметил, что по решению МОК, на Паралимпиаду могут поехать только 30-35 человек. Лукин также добавил, что право решать об участии в Играх будет за спортсменами.

– Завтра будет заседание исполкома (ПКР), и право решать об участии в Паралимпийских играх будет за спортсменами, – цитирует "РИА Новости" Лукина. – По результатам предварительного обсуждения этого вопроса большинство тренеров и паралимпийцев считают правильным принимать участие в Играх. По решению Международного паралимпийского комитета, на Паралимпиаду могут поехать только 30-35 человек, половина от того состава, который прошел классификацию. Причины такого решения непонятны, поскольку все пробы, сданные спортсменами, их было 207, были чистыми.

Напомним, что российские паралимпийцы выступят на Играх-2018 в качестве нейтральных спортсменов. МПК продлил отстранение Паралимпийского комитета России (ПКР). Данное решение было принято на основании дополнительной информации, полученной от специальной рабочей группы по установлению соответствия российской стороны. При этом мужская сборная России по лыжным гонкам не получила ни одной лицензии на Паралимпиаду.