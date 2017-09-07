Владимир Лукин: "ПКР в ноябре обсудит выступления россиян в оставшихся видах в случае допуска"

Президент Паралимпийского комитета России (ПКР) Владимир Лукин отметил, что к вопросу по квалификации россиян к Паралимпиаде-2018 в оставшихся видах спорта вернутся в ноябре, при условии, что Международный паралимпийский комитет (МПК) их допустит.

Вчера МПК продлил отстранение Паралимпийского комитета России (ПКР). При этом россиянам было разрешено участвовать как нейтральным спортсменам в отборе на Паралимпиаду-2018 в горнолыжном спорте, биатлоне, сноуборде и лыжных гонках.

- Те виды, в которых разрешено участвовать в квалификации под нейтральным флагом, мы в них удачно выступали, - цитирует "Р-Спорт" Лукина. - По другим видам спорта вопрос не закрыт. Если Международный паралимпийский комитет в ноябре примет принципиальное решение по нашему участию в Паралимпиаде, к этому вопросу вернутся.

В слэдж-хоккее пока не можем участвовать в квалификации, но надеюсь, что к этому вопросу можно еще вернуться.