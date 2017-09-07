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12:25 | ПАРАЛИМПИЙСКИЕ ИГРЫ

Владимир Лукин: "ПКР в ноябре обсудит выступления россиян в оставшихся видах в случае допуска"


Президент Паралимпийского комитета России (ПКР) Владимир Лукин отметил, что к вопросу по квалификации россиян к Паралимпиаде-2018 в оставшихся видах спорта вернутся в ноябре, при условии, что Международный паралимпийский комитет (МПК) их допустит.

 
16 марта 2014 года. Сочи. Российская команда на церемонии закрытия XI Паралимпийских зимних игр.Паралимпийцам России вручили нейтральный флаг. Пока

Вчера МПК продлил отстранение Паралимпийского комитета России (ПКР). При этом россиянам было разрешено участвовать как нейтральным спортсменам в отборе на Паралимпиаду-2018 в горнолыжном спорте, биатлоне, сноуборде и лыжных гонках.

- Те виды, в которых разрешено участвовать в квалификации под нейтральным флагом, мы в них удачно выступали, - цитирует "Р-Спорт" Лукина. - По другим видам спорта вопрос не закрыт. Если Международный паралимпийский комитет в ноябре примет принципиальное решение по нашему участию в Паралимпиаде, к этому вопросу вернутся.

В слэдж-хоккее пока не можем участвовать в квалификации, но надеюсь, что к этому вопросу можно еще вернуться.

Дополнительная информация

https://rsport.ria.ru/paralympic/20170907/1125374144.html

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