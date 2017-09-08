Владимир Лукин: "ПКР приветствует избрание Парсонса главой МПК"

Глава ПКР Владимир Лукин отметил, что приветствует избрание бразильца Эндрю Парсонса президентом Международного паралимпийского комитета (МПК). Парсонс победил в первом туре голосования, сменив на этом посту британца Филипа Крэйвена, который возглавлял организацию с 2001 года.

- Парсонс нам хорошо знаком, он работал в тесном сотрудничестве с прошлым руководством, с Крэйвеном, неоднократно бывал в нашей стране и по поводу Паралимпийских игр, и по Играм IWAS (Международная спортивная федерация колясочников и ампутантов), - цитирует ТАСС Лукина. - У нас установлены неплохие и личные, и рабочие отношения. Думаю, они будут продолжены и развиты. И в этом контексте мы приветствуем его избрание и желаем ему успешной работы.