Владимир Лукин: "ПКР почему-то оказывается козлом отпущения и остается вне МПК"

Глава Паралимпийского комитета России Владимир Лукин на заседании совета при президенте РФ по вопросам развития физической культуры и спорта заявил, что ПКР продолжает оставаться вне Международного паралимпийского комитета, так как главная проблема не дорожная карта, а пункты доклада Ричарда Макларена, которые МПК называет фундаментальными проблемами, поэтому российская организация почему-то оказывается козлом отпущения.

– Удивительно, что пресс-конференция МПК проходит по такой схеме: восхваление ПКР, что вот мы работаем хорошо и мы фактически 62 пункта согласовали, – приводит "Р-Спорт" слова Лукина. – Легко сказать, но трудно сделать. А после принцип такой: ПКР продолжает оставаться вне МПК, потому что главная проблема не дорожная карта, а пункты доклада Макларена, которые они называют фундаментальными. Поэтому ПКР почему-то оказывается козлом отпущения. И теперь называется дата – сентябрь, когда ПКР может быть принят, а может быть не принят.

Таким образом, существует линия горизонта, которая отдаляет количество мер, которые связаны с конкретными датами. Совершенно неясно, решится вопрос в сентябре более или менее положительно или нет. А это значит, что надо поддержать паралимпийское движение, которое является положительным социальным проектом. Нужно, чтобы не дали погубить то, что мы создали.

В августе 2016 года МПК принял решение об отстранении россиян от Паралимпиады-2016 и временном лишении ПКР членства в организации. Вчера исполком МПК отметил прогресс ПКР в процессе восстановления членства и выполнения полученной от международной организации дорожной карты, но единогласно проголосовал за продление отстранения ПКР, судьба выступления сборной России на Паралимпиаде-2018 решится в сентябре после заседания исполкома МПК.