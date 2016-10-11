Владимир Лукин: "ПКР ценит поддержку государства, но дорожит своей автономией"

Президент Паралимпийского комитета России (ПКР) Владимир Лукин высказал мнение, что ПКР ценит поддержку со стороны государства, но в то же время остается общественной организацией и дорожит своей автономией. Международный паралимпийский комитет (МПК) дисквалифицировал ПКР в связи с данными доклада независимой комиссии Всемирного антидопингового агентства (ВАДА) Ричарда Макларена и не допустил российских спортсменов к участию в Паралимпиаде-2016. В рамках форума "Россия – спортивная держава", который проходит в эти дни во Владимирской области, состоялось заседание Совета при Президенте РФ по развитию физической культуры и спорта.

– ПКР обвиняется в том, что организация слишком тесно связана с государством, – цитирует ТАСС Лукина. – Я считаю, что это не так, мы более автономны, чем некоторые комитеты из других стран. Мы ценим и любим эту поддержку, но мы общественная организация и будем дорожить своей автономией.

Совет прошел довольно серьезно и содержательно. Первая тема, поднятая на заседании, – пути развития физической культуры и массового спорта. Вторая тема – результаты выступления сборной России на Олимпиаде в Рио. Очень понравилось, как остро был поставлен вопрос о том, как не допустить политизации допинговой проблемы.

Президент сказал хорошую фразу, что если некоторые федерации делают себе индульгенцию для приема лекарственных средств по болезни, то нужно проводить Олимпийские игры для принимающих и непринимающих препараты. Но, конечно, лучше, чтобы все пошло другим путем.