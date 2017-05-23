Владимир Лукин: "Паралимпийское движение России не должно быть погублено решением МПК"

Президент ПКР Владимир Лукин на заседании совета при президенте РФ по развитию физкультуры и спорта заявил, что Паралимпийское движение России надо поддержать и не допустить ситуации, при которой оно будет погублено одним решением Международного паралимпийского комитета.

– Совершенно не ясно, решится ли вопрос (восстановления ПКР) в сентябре или нет. Поэтому встает вопрос о том, как поддержать паралимпийское движение, которое является в том числе и социальным проектом, – приводит ТАСС слова Лукина. – Поэтому мне бы очень хотелось, чтобы не дали погубить то, что мы создали.

Мы представили много предложений, мы действительно работали интенсивно, по 67 пунктам из дорожной карты восстановления 62 мы фактически согласовали. Это колоссальная работа. Но после всех комплиментов в наш адрес ПКР продолжает оставаться вне паралимпийского движения.

Вчера стало известно, что МПК отложил до сентября решение о восстановлении членства ПКР в связи с невыполнением некоторых пунктов дорожной карты. Такое решение оставляет открытым вопрос участия российских спортсменов в предстоящей Паралимпиаде, которая продет в 2018 году в Пхенчхане. Членство ПКР было приостановлено в августе 2016 года, из-за чего российские спортсмены были не допущены до выступления на Паралимпиаде-2016.