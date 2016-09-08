Владимир Лукин: "Очень здорово, что белорусы вспомнили о самой близкой стране, о России"

Глава ПКР Владимир Лукин поблагодарил белорусского спортсмена, который на церемонии открытия Паралимпиады-2016 пронес российский флаг. Напомним, сборная России в полном составе отстранена от участия в соревнованиях.

– Я могу только поблагодарить нашего белорусского коллегу, спортсмена, имени которого я, к сожалению, пока не знаю, – цитирует ТАСС Лукина. – В это сложное время он вспомнил о нас, о справедливости, о том, что политика не должна вмешиваться в спортивные соревнования. Особенно в паралимпийские, которые имеют особый гуманный смысл.

Очень здорово, что белорусы вспомнили о самой близкой стране, о России. Мы этого не забудем и впредь будем платить той же монетой. Я еще узнаю, была ли это акция комитета Белоруссии или отдельного спортсмена, но в любом случае я приветствую и благодарю белорусских коллег. Мы с ними всегда дружим.