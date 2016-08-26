Владимир Лукин: "Мы работаем над организацией соревнований для паралимпийцев в России"

Президент Паралимпийского комитета России (ПКР) Владимир Лукин подтвердил "СЭ", что его организация ведет работу по проведению специальных соревнований для отстраненных от Игр-2016 паралимпийцев на территории России. На этой неделе CAS отклонил иск ПКР о допуске спортсменов на Паралимпиаду в Рио-де-Жанейро.

– В настоящее время идет работа. Как только она примет конкретные формы, мы обязательно сообщим об этом, – отметил Лукин.

Во время награждения победителей и призеров Олимпиады–2016 президент РФ Владимир Путин объявил, что в качестве поддержки для паралимпийцев сборной России будут организованы соревнования. По мнению президента, на них спортсмены смогут продемонстрировать свое мастерство. Глава государства подчеркнул, что поощрение по итогам состязаний будет таким же, как после Паралимпиады. (Любовь КОНЯЕВА)

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Соревнования российских паралимпийцев не успеют организовать до старта Паралимпиады