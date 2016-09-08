Владимир Лукин: "Мировые рекорды паралимпийцев РФ в Подмосковье не могут быть ратифицированы"

Президент Паралимпийского комитета России (ПКР) Владимир Лукин сообщил, что мировые рекорды российских паралимпийцев, установленные на соревнованиях в Подмосковье, не могут быть ратифицированы. В Подмосковье 8 - 9 сентября проходят альтернативные соревнования российских паралимпийцев, отстраненных Международным паралимпийским комитетом (МПК) от участия в Паралимпиаде-2016 в Рио-де-Жанейро.

– Мировые рекорды на соревнованиях в Подмосковье не могут быть ратифицированы, потому что они фиксируются только на международных соревнованиях определенного класса, – цитирует "Р-Спорт" Лукина. – Но эти результаты все равно хорошие. На этих соревнованиях допинг-контроль, конечно, проводится. Британское агентство? Да. Они в принципе сейчас проводят допинг-контроль.