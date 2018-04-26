Владимир Лукин: "Когда ПКР будет восстановлен? Это вопрос к астрологу"

Президент Паралимпийского комитета России (ПКР) Владимир Лукин предложил пойти к астрологу за ответом, когда организацию восстановят в правах. Сегодня Лукин был переизбран на пост ПКР, который он неизменно занимает с 1997 года.

- Я не знаю, когда будет восстановлен ПКР. Это вопрос к Павлу Глобе, - приводит "Р-Спорт" слова Лукина. - Он предсказатель-профессионал и знает все, что будет, а я не предсказатель.



Напомним, ПКР был временно лишен членства в Международном паралимпийском комитете в августе 2016 года, в январе текущего года отстранение было продлено.