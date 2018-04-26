16:55 | ПАРАЛИМПИЙСКИЕ ИГРЫ

Владимир Лукин: "Когда ПКР будет восстановлен? Это вопрос к астрологу"


Президент Паралимпийского комитета России (ПКР) Владимир Лукин предложил пойти к астрологу за ответом, когда организацию восстановят в правах. Сегодня Лукин был переизбран на пост ПКР, который он неизменно занимает с 1997 года. 

- Я не знаю, когда будет восстановлен ПКР. Это вопрос к Павлу Глобе, - приводит "Р-Спорт" слова Лукина. - Он предсказатель-профессионал и знает все, что будет, а я не предсказатель.

Напомним, ПКР был временно лишен членства в Международном паралимпийском комитете в августе 2016 года, в январе текущего года отстранение было продлено.

Дополнительная информация

https://rsport.ria.ru/paralympic/20180426/1136061560.html

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