Владимир Лукин: "Из 67 критериев МПК не выполнены всего два"

Глава Паралимпийского комитета России (ПКР) Владимир Лукин отметил, что российская сторона не выполнила только два критерия по восстановлению организации в правах. По его словам, это восстановление членства РУСАДА и ответ на выводы доклада Ричарда Макларена.

- Из 67 критериев были выполнены 65, не выполнены два - восстановление РУСАДА в ВАДА и предоставление ответа на выводы профессора Макларена. Оба вопроса выходят за пределы деятельности ПКР. Принимая во внимание прогресс ПКР, МПК решил позволить российским спортсменам принять участие в пяти видах спорта в качестве нейтральных спортсменов. Было сказано, что 30-35 спортсменов могут принять участие в Играх.

Мы провели консультации, перед заседанием исполкома собралась комиссия спортсменов, которая единодушно высказалась за то, чтобы мы приняли участие в Играх. Исполком утвердил это решение.

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