20:41 | ПАРАЛИМПИЙСКИЕ ИГРЫ

Владимир Лукин: "Исполком решил, какую позицию занимать в переговорах с IPC"

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Глава Паралимпийского комитета России (ПКР) Владимир Лукин отметил, что переговоры с Международным паралимпийским комитетом (IPC) относительно восстановления организации в правах должны начаться в конце декабря. Он подчеркнул, что исполком ПКР сумел сформировать единую позицию по этому вопросу.

– Встреча с IPC пройдет, скорее всего, в районе 20 декабря, – цитирует "Р-Спорт" Лукина. – Сегодня прошло заседание исполкома, где мы обсудили ситуацию, наш ответ на документ с критериями, присланный IPC. Члены исполкома высказывали свои суждения, многие из них в достаточно жесткой форме. В целом мы добились взаимопонимания, какую позицию занимать на переговорах, но об этом мы сообщим позднее.

Напомним, что российские спортсмены не были допущены до участия в Паралимпиаде-2016 по итогам расследования независимого эксперта ВАДА Ричарда Макларена. Вторую часть своего доклада Макларен должен опубликовать 9 декабря.

Дополнительная информация

http://rsport.ru/paralympic/20161201/1113074109.html

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