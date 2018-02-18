Владимир Лукин: "До последнего не было ясно, кто едет на Паралимпиаду, но это мелочи жизни"

Президент Паралимпийского комитета России Владимир Лукин уверен в достойном выступлении российских паралимпийцев на Играх в Пхенчхане. Паралимпиада-2018 пройдет с 9 по 18 марта. В связи с отстранением ПКР россияне выступят в Пхенчхане в нейтральном статусе. МПК одобрил участие 30 спортсменов и 7 спортсменов-ведущих. Решение по еще трем атлетам будет принято позже.

- Атмосфера конструктивная, готовимся как обычно, - цитирует ТАСС Лукина. - Настроение хорошее, есть, конечно, небольшие трудности, потому что до последнего времени было неясно, да и сейчас не все на сто процентов понятно, кто будет участвовать. Но это мелочи жизни, так как Олимпиада и Паралимпиада - это праздник. Мы сумеем приспособиться к этой реальности и достойно выступить.