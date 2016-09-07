Владимир Лукин: "Бог судья тем, кто не пустил ребят на Паралимпиаду"

Президент Паралимпийского комитета России Владимир Лукин в преддверии соревнований, организованных для российских паралимпийцев, отметил, что политика должна отойти на второй план. Главное, по его словам, – поддержать паралимпийцев.

– Вся наша страна объединилась и поддерживает паралимпийцев – это главная победа, – отметил Лукин. – А спортивные победы ждут впереди. Жаль, что Игры в Рио стартуют без россиян. Но мы желаем, чтобы у них тоже прошло все хорошо, надеюсь, они тоже поддерживают сборную России. Пусть политика отойдет на второй план. Бог судья тем, кто не пустил ребят на Паралимпиаду.

Напомним, Международный паралимпийский комитет (МПК) дисквалифицировал Паралимпийский комитет России (ПКР) и отстранил российских спортсменов от участия в Играх 2016 года по итогам доклада независимой комиссии Всемирного антидопингового агентства (ВАДА) под руководством Ричарда Макларена. 22 июля МПК открыл дело в отношении ПКР в связи с получением от WADA имен 35 российских паралимпийцев, которые упоминаются в докладе Макларена. (Любовь КОНЯЕВА)