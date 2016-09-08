Виталий Смирнов: "Ни при каких обстоятельствах не должна повториться ситуация с легкоатлетами и паралимпийцами"

Председатель независимой общественной антидопинговой комиссии Олимпийского комитета России (ОКР) Виталий Смирнов подчеркнул, что необходимо провести колоссальную работу по борьбе с допингом, чтобы вернуть доверие международного сообщества. По его словам, ситуация с массовым отстранением российских спортсменов от международных соревнований не должна повториться.

– России предстоит провести масштабную работу, чтобы добиться восстановления доверия. Важно, что наша комиссия признана МОК и мы чувствуем поддержку со стороны ВАДА в нашем желании разобраться в проблемах, – цитирует "Р-Спорт" Смирнова. – МОК и ВАДА готовы активно помогать действиям нашей комиссии. Ситуация с легкоатлетами, ситуация с паралимпийцами не должны повториться в будущем.

Наша комиссия призвана, чтобы разобраться в причинах и разработать шаги по искоренению существующей проблемы (допинга). Основная задача комиссии – это разработка и внедрение национального плана по борьбе с допингом как в нашей стране, так и предложение мировому спортивному сообществу единой и прозрачной антидопинговой системы, и нормализация отношений с МОК и ВАДА.

Мы все понимаем, что ни при каких обстоятельствах не должна повториться ситуация с нашими легкоатлетами и нашими паралимпийцами.