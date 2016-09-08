13:40 | ПАРАЛИМПИЙСКИЕ ИГРЫ

Виталий Смирнов: "МПК принял жесткое и негуманное решение по российским паралимпийцам"

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Глава независимой общественной антидопинговой комиссии Олимпийского комитета России (ОКР) Виталий Смирнов назвал жестким и негуманным решение Международного паралимпийского комитета (МПК) о недопуске российских паралимпийцев до Игр 2016 года в Рио-де-Жанейро.

– Я хочу выразить слова поддержки нашим паралимпийцам, которых лишили главной цели в их жизни – участия в Паралимпиаде, – цитирует "Р-Спорт" Смирнова. – Мне жаль, что Международный паралимпийский комитет принял такое жесткое и негуманное решение. Но, тем не менее, проблема существует, и государство решительно не поддерживает применение допинга. Наша комиссия призвана, чтобы разобраться в причинах и разработать шаги по искоренению этой проблемы.

Дополнительная информация

http://rsport.ru/rio2016_paralympics/20160908/1069208737.html

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