20:00 | ПАРАЛИМПИЙСКИЕ ИГРЫ

Виталий Смирнов: "Комиссия ОКР по борьбе с допингом и ПКР договорились о совместной работе"

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Глава независимой общественной комиссии по антидопинговым разбирательствам Виталий Смирнов рассказал о договоренности с главой Паралимпийского комитета России (ПКР) Владимиром Лукиным о совместных действиях по возвращению российских паралимпийцев в олимпийскую семью. Напомним, 7 августа было объявлено об отстранении россиян от Паралимпиады-2016 и лишении ПКР членства в организации.

- Буквально на днях я встречался с председателем ПКР Лукиным, и мы договорились с ним о совместных действиях комиссии и паралимпийского комитета по возвращению наших паралимпийцев в олимпийскую семью, - цитирует "Р-Спорт" Смирнова. - Я удивлен высказываниями Рожкова относительно того, что я против судебных разбирательств ПКР. Мы с ним очень давно не встречались, и, следовательно, он не мог почерпнуть это из наших личных бесед. А если это взято из моих публичных выступлений, хотелось бы узнать источники. Что касается сути происходящего, то могу сказать, что мы очень внимательно следим за данными судебными процессами.

Дополнительная информация

http://rsport.ru/paralympic/20160927/1100534160.html

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