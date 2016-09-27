Виталий Смирнов: "Комиссия ОКР по борьбе с допингом и ПКР договорились о совместной работе"

Глава независимой общественной комиссии по антидопинговым разбирательствам Виталий Смирнов рассказал о договоренности с главой Паралимпийского комитета России (ПКР) Владимиром Лукиным о совместных действиях по возвращению российских паралимпийцев в олимпийскую семью. Напомним, 7 августа было объявлено об отстранении россиян от Паралимпиады-2016 и лишении ПКР членства в организации.

- Буквально на днях я встречался с председателем ПКР Лукиным, и мы договорились с ним о совместных действиях комиссии и паралимпийского комитета по возвращению наших паралимпийцев в олимпийскую семью, - цитирует "Р-Спорт" Смирнова. - Я удивлен высказываниями Рожкова относительно того, что я против судебных разбирательств ПКР. Мы с ним очень давно не встречались, и, следовательно, он не мог почерпнуть это из наших личных бесед. А если это взято из моих публичных выступлений, хотелось бы узнать источники. Что касается сути происходящего, то могу сказать, что мы очень внимательно следим за данными судебными процессами.