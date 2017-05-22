Виталий Мутко: ""Восстановление РУСАДА станет серьезным аргументом для МПК по вопросу ПКР"

Вице-премьер РФ Виталий Мутко отметил, что восстановление Российского антидопингового агентства (РУСАДА) станет серьезным аргументом для Международного паралимпийского комитета (МПК) в вопросе восстановления членства Паралимпийского комитета России (ПКР).

Сегодня стало известно, что исполком МПК единогласно проголосовал за продление отстранения ПКР. Ранее на совете учредителей ВАДА было объявлено, что РУСАДА для полного восстановления необходимо выполнить четыре критерия.

- Они все работают, комиссия по соответствию есть, работает, паралимпийцы работают, - цитирует "Р-Спорт" Мутко. - Сейчас самый принципиально важный вопрос во всех критериях - восстановление РУСАДА. Думаю, что как они восстановятся, это будет сразу серьезный аргумент. Этот критерий никак не зависит от нашего ПКР, но даст им больше шансов на восстановление.