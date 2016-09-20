15:45 | ПАРАЛИМПИЙСКИЕ ИГРЫ

Виталий Мутко: "В некоторые арбитражи бесполезно подавать иски!"

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Министр спорта России Виталий Мутко не исключил, что паралимпийцы будут подавать гражданские иски о выплате компенсаций за недопуск до Паралимпиады-2016. Мутко отметил, что федерации изучают пути решения этой проблемы.

– Будет ли российский спорт подавать гражданские иски о выплате компенсаций нашим олимпийцам и паралимпийцам, которые не были допущены до Олимпиады и Паралимпиады в Рио-де-Жанейро?

– Федерации изучают пути решения данной проблемы. Спортсмены подают индивидуальные иски. Поэтому, я не исключаю такой возможности. Хотя, у нас перед глазами пример рассмотрения судами обращений, поданных паралимпийцами... Мы начинаем понимать, что в некоторых арбитражах что-то делать бессмысленно: никто ничего не рассматривает. Такое впечатление, что иска и вовсе не было. Но российский спорт огромен. Думаю, мы найдем выход из сложившейся ситуации. (Любовь КОНЯЕВА)

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КОММЕНТАРИИ (1)
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Adro

некоторым людям бесполезно сидеть на двух стульях, но это никого не парит :))

16:09

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