Виталий Мутко: "В некоторые арбитражи бесполезно подавать иски!"

Министр спорта России Виталий Мутко не исключил, что паралимпийцы будут подавать гражданские иски о выплате компенсаций за недопуск до Паралимпиады-2016. Мутко отметил, что федерации изучают пути решения этой проблемы.

– Будет ли российский спорт подавать гражданские иски о выплате компенсаций нашим олимпийцам и паралимпийцам, которые не были допущены до Олимпиады и Паралимпиады в Рио-де-Жанейро?

– Федерации изучают пути решения данной проблемы. Спортсмены подают индивидуальные иски. Поэтому, я не исключаю такой возможности. Хотя, у нас перед глазами пример рассмотрения судами обращений, поданных паралимпийцами... Мы начинаем понимать, что в некоторых арбитражах что-то делать бессмысленно: никто ничего не рассматривает. Такое впечатление, что иска и вовсе не было. Но российский спорт огромен. Думаю, мы найдем выход из сложившейся ситуации. (Любовь КОНЯЕВА)