Виталий Мутко: "Требования МПК действительно неадекватные"

Вице-премьер РФ по вопросам спорта, туризма и молодежной политики Виталий Мутко считает неадекватными критерии восстановления Паралимпийского комитета России (ПКР). Ранее Международный паралимпийский комитет (МПК) опубликовал критерии по восстановлению членства ПКР. В рабочую группу по этому вопросу будут входить пять человек, включая независимого председателя.

Стало известно, что ПКР должен платить 250 тысяч евро ежегодно в период отстранения, а затем еще 125 тысяч евро ежегодно в течение трех лет после возвращения в состав МПК. Это связано с расходами на тестирование российских спортсменов. Кроме того, список критериев содержит требование исключить из руководящих органов ПКР представителей государственной власти.

– Сложно здесь что-то сказать, я так понимаю, что ПКР будет встречаться с МПК, обсуждать критерии, – цитирует ТАСС Мутко. – Требования действительно неадекватные, нет каких–то конкретных, адекватных претензий к сегодняшней работе нашего паралимпийского комитета, речь идет о каких-то нарушениях, которые якобы когда-то были. Вообще на сегодняшний день непонятно, в чем вина паралимпийского комитета.

Требования МПК созвучны с требованиями к Всероссийской федерации легкой атлетики. Это попытка затянуть нас в длительный процесс восстановления. Все это, конечно, вне рамок права, здравого смысла. Но сейчас, к сожалению, такая ситуация в мировом спорте.

Международный паралимпийский комитет ведет себя в данной ситуации не как серьезная общественная организация. Чиновники МПК считают, что над ними нет никого, выше только их совесть. Что значит государства не должно быть в управлении? Паралимпийское движение в мире без поддержки государства вообще ничего не делает.

Как бы сложно ни было, в данной ситуации надо анализировать эти критерии, составить план и работать. Конечно, финансовые запросы чрезмерны, я бы даже назвал их поборами. Откуда у паралимпийского движения столько денег? Требования должны быть для всех одинаковы.