Виталий Мутко: "Сложно назвать истинную причину недопуска российских паралимпийцев до Игр в Рио"

Министр спорта России Виталий Мутко подчеркнул, что сложно объяснить, на чем основано решение Международного паралимпийского комитета не допускать российских спортсменов до Игр в Рио-де-Жанейро, передает из Кремля корреспондент "СЭ" Дмитрий ЗЕЛЕНОВ.

– Сложно назвать истинную причину, почему не допустили паралимпийцев, – подчеркнул Мутко. – Нам говорят: Паралимпийский комитет не исполняет своих полномочий. Но нельзя проснуться утром и сказать: "Вы сегодня не исполняете своих полномочий". Должно быть развитие, вы должны иметь какие-то претензии. Даже какой бы странной и жесткой ни была бы позиция по легкой атлетике, там хотя бы есть логика, они были последовательны: сначала отстранили федерацию и так далее. Здесь же решение основано непонятно на чем. Люди прошли все лицензии, получили аккредитации. И ведь все федерации паралимпийские нас поддержали, но их мнения никто не учитывал.

– Но упоминание в докладе было?

– Одно в сносках. Второе – какой-то список из 35 атлетов, из которых 15 отпали сразу! Просто сработала общая тенденция, попытка обвинить наше государство в наличии некой политики.

Мы приняли все меры, чтобы отстоять своих спортсменов. Подавали все необходимые акты, апелляции, дошли до швейцарского федерального суда.