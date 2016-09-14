Виталий Мутко: "С понедельника начнутся выплаты поощрений российским паралимпийцам"

Министр спорта России Виталий Мутко заявил, что выплаты поощрений российским паралимпийцам, показавшим высокие результаты на всероссийских соревнованиях в Подмосковье, начнутся в понедельник. Паралимпийская сборная России была в полном составе отстранена от Игр в Рио-де-Жанейро.

– Я думаю, что это начнется с понедельника, сейчас правительство примет постановление соответствующее, – приводит "Р-Спорт" слова Мутко. – Дмитрий Анатольевич Медведев подпишет, и с понедельника я издам приказ, и мы начнем работать. Мы представили к поощрению всех и президенту страны. Я надеюсь, они будут отмечены президентом. В понедельник все эти вопросы будут решены.

Эта сумма будет эквивалентна победе на Олимпийских играх – четыре миллиона рублей. Эти сумму получат те паралимпийцы, которые во время всероссийских соревнований показали результат мирового уровня, показали результат на уровне Паралимпийских игр в Рио или установили мировой рекорд.