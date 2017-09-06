Виталий Мутко: "Решение МПК позволит паралимпийцам завоевать лицензии на Игры-2018"

Вице-премьер РФ Виталий Мутко отметил, что необходимо работать над полным восстановлением членства Паралимпийского комитета России (ПКР) в Международном паралимпийском комитете (МПК). По его словам, позитивным моментом является то, что МПК отметил работу российской стороны.

Сегодня МПК отказал ПКР в восстановлении членства, но при этом разрешил российским спортсменам участвовать в отборе к Паралимпиаде-2018 в статусе нейтральных атлетов в четырех видах спорта: в горнолыжном спорте, биатлоне, лыжных гонках и сноуборде.

- Самое главное, что Международный паралимпийский комитет отметил колоссальную работу Паралимпийского комитета России, - цитирует ТАСС Мутко. - Паралимпийский комитет России выполнил практически все критерии, а оставшиеся от него уже не зависят. Положительным моментом является то, что наши спортсмены, за исключением одного вида, получают возможность квалифицироваться на Паралимпийские игры в Пхенчхане. Пока под нейтральным флагом, но это возможность завоевать лицензии.

Решение Международного паралимпийского комитета - это оценка работы, которую провел Паралимпийский комитет России, и необходимо дальше работать в этом направлении.

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