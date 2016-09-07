Виталий Мутко: "Правительство поощрит паралимпийцев на альтернативных соревнованиях на уровне Игр"

На торжественной церемонии открытия специальных соревнований для паралимпийцев в Подмосковье министр спорта России Виталий Мутко отметил, что победителей соревнований ждет такое же денежное вознаграждение, как и в случае победы на Паралимпиаде в Рио-де-Жанейро.
– Мы сожалеем, что не можем выступить в Рио-де-Жанейро. Но паралимпийский спорт получил поддержку правительства РФ. Было принято решение наградить победителей соревнований так же, как по итогам Паралимпиады, если вы покажете результаты, которые соответствуют мировому уровню, – отметил Мутко. (Любовь КОНЯЕВА)
D102D
Альтернативные соревнования могут приравнять к бойкоту - просто соревнования.
17:54
King's Bounty 2
виталика в участники !
17:51
Slim Taller
Обратил внимание,что вдруг поменялась риторика спортивных чиновников.Уже ни слова,что это будет Паралимпиада.Речь уже идёт об "альтернативных соревнованиях на уровне игр".
17:34
Виталий Маминов
надо бы еще пригласить представителей ДНР, КНДР, Приднестровья и других, поистине свободных государств
17:32
saxo48
Наткнулся на сайт с договорными матчами в теннисе, не поверил что такое может быть, но решил проверить, уже несколько матчей зашло отлично, наверно единственный сайт с реальными догами. Сайт - fixtennis.com
17:22
UrodbI (Pa3baHeH Docpo4Ho)
только в августе Резервный фонд просел сразу на 6 ярдов нормальных денег. теперь в нем осталось всего 32 ярда. гулять дак гулять, сказал виталя на открытии Пира во время чумы. у кого еще есть рублики -закупайтесь баксами, пока почти за даром.
17:12
Вперед Германия!!!!!
Это на пенсии денег нет, а на это всегда есть. В Дагестане (дотационном регионе) дали сертификат на 6 миллионов. Ну а что? Не пенсионерам же? не экономику же развивать. А потом лучше тарифы повысим и новые сборы введем. Эффективные менеджеры, такие эффективные.
17:11
Adro
забавная у нас страна :) на допинге поймали, еще и поощрили
17:00
D102D
если вы покажете результаты, которые соответствуют мировому уровню, – отметил Мутко. Мы это не поняли.
16:36