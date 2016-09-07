16:18 | ПАРАЛИМПИЙСКИЕ ИГРЫ

Виталий Мутко: "Правительство поощрит паралимпийцев на альтернативных соревнованиях на уровне Игр"

0
0
0
9

На торжественной церемонии открытия специальных соревнований для паралимпийцев в Подмосковье министр спорта России Виталий Мутко отметил, что победителей соревнований ждет такое же денежное вознаграждение, как и в случае победы на Паралимпиаде в Рио-де-Жанейро.

– Мы сожалеем, что не можем выступить в Рио-де-Жанейро. Но паралимпийский спорт получил поддержку правительства РФ. Было принято решение наградить победителей соревнований так же, как по итогам Паралимпиады, если вы покажете результаты, которые соответствуют мировому уровню, – отметил Мутко. (Любовь КОНЯЕВА)

0
0
0


Материалы REN-TV

В заражении Черного моря кишечной палочкой нашли чиновничий след...

Владимир Путин рассказал, чем занимаются его дочери ...

ФСБ выясняет, как российскому сенатору удалось скрыть судимость...

Что обсудили Путин и Меркель на саммите G20...

Материалы других СМИ
КОММЕНТАРИИ (9)
Войти, чтобы оставить комментарий

D102D

Альтернативные соревнования могут приравнять к бойкоту - просто соревнования.

17:54

King's Bounty 2

виталика в участники !

17:51

Slim Taller

Обратил внимание,что вдруг поменялась риторика спортивных чиновников.Уже ни слова,что это будет Паралимпиада.Речь уже идёт об "альтернативных соревнованиях на уровне игр".

17:34

Виталий Маминов

надо бы еще пригласить представителей ДНР, КНДР, Приднестровья и других, поистине свободных государств

17:32

saxo48

Наткнулся на сайт с договорными матчами в теннисе, не поверил что такое может быть, но решил проверить, уже несколько матчей зашло отлично, наверно единственный сайт с реальными догами. Сайт - fixtennis.com

17:22

UrodbI (Pa3baHeH Docpo4Ho)

только в августе Резервный фонд просел сразу на 6 ярдов нормальных денег. теперь в нем осталось всего 32 ярда. гулять дак гулять, сказал виталя на открытии Пира во время чумы. у кого еще есть рублики -закупайтесь баксами, пока почти за даром.

17:12

Вперед Германия!!!!!

Это на пенсии денег нет, а на это всегда есть. В Дагестане (дотационном регионе) дали сертификат на 6 миллионов. Ну а что? Не пенсионерам же? не экономику же развивать. А потом лучше тарифы повысим и новые сборы введем. Эффективные менеджеры, такие эффективные.

17:11

Adro

забавная у нас страна :) на допинге поймали, еще и поощрили

17:00

D102D

если вы покажете результаты, которые соответствуют мировому уровню, – отметил Мутко. Мы это не поняли.

16:36

Материалы других СМИ

Материалы других СМИ