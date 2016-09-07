Виталий Мутко: "Правительство поощрит паралимпийцев на альтернативных соревнованиях на уровне Игр"

На торжественной церемонии открытия специальных соревнований для паралимпийцев в Подмосковье министр спорта России Виталий Мутко отметил, что победителей соревнований ждет такое же денежное вознаграждение, как и в случае победы на Паралимпиаде в Рио-де-Жанейро.

– Мы сожалеем, что не можем выступить в Рио-де-Жанейро. Но паралимпийский спорт получил поддержку правительства РФ. Было принято решение наградить победителей соревнований так же, как по итогам Паралимпиады, если вы покажете результаты, которые соответствуют мировому уровню, – отметил Мутко. (Любовь КОНЯЕВА)