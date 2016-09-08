14:35 | ПАРАЛИМПИЙСКИЕ ИГРЫ

Виталий Мутко: "Поступок Белоруссии на открытии Паралимпиады - серьезный и мужественный шаг"

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Среда. Рио-де-Жанейро. Андрей ФОМОЧКИН с флагом России.Кто нес флаг России на Паралимпиаде

Министр спорта России Виталий Мутко подчеркнул, что поступок члена сборной Белоруссии, продемонстрировавшего российский флаг на церемонии открытия Паралимпиады 2016 года, является мужественным.

Один из членов делегации сборной Белоруссии пронес флаг России во время парада атлетов на церемонии открытия Паралимпийских игр 2016 года в Рио-де-Жанейро в знак солидарности с российскими паралимпийцами, которых не допустили к Играм.

- У нас большая поддержка в мире, - приводит ТАСС слова Мутко. - Много наших конкурентов с сожалением присылают телеграммы в поддержку команды - паралимпийская семья едина. А поступок Белоруссии - это серьезный и мужественный шаг.

Дополнительная информация

http://tass.ru/sport/3605281

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