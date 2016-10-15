Виталий Мутко: "Новым президентом МПК должен стать достойный и порядочный человек"

Министр спорта Виталий Мутко отметил, что Россия должна войти в число активных участников процесса выборов будущего президента Международного паралимпийского комитета (МПК). Ранее глава Паралимпийского комитета России (ПКР) Владимир Лукин сообщил, что в скором времени действующий глава МПК Филип Крэйвен покинет свой пост. Выборы нового президента состоятся 7-8 сентября 2017 года в Абу-Даби в ходе Генеральной ассамблеи организации.

Международная спортивная политика - важнейший инструмент, потому что сегодня международные спортивные организации меняют регламенты, правила, устанавливают требования, - цитирует ТАСС Мутко. - Естественно, важно присутствие России. Надо, чтобы было наше представительство, чтобы мы влияли на выборы. Это крайне сложный процесс, этим всегда надо заниматься.

Безусловно, чтобы позиция России была услышана, надо, чтобы новым президентом МПК стал достойный и порядочный человек, человек политически не ангажированный, равноудаленный от всех, который занимался бы развитием того или иного спортивного направления. На протяжении длительного времени у России были прекрасные отношения с Крэйвеном, что потом произошло - никто понять не может.