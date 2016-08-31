Виталий Мутко: "Мы особо не рассчитывали на положительное решение суда Швейцарии"

Министр спорта РФ Виталий Мутко сообщил, что вероятность принятия Федеральным судом Швейцарии решения в пользу Паралимпийского комитета России составляла 1%. Ранее МПК дисквалифицировал ПКР и отстранил спортсменов России от участия в Играх-2016 по итогам рассмотрения доклада независимой комиссии ВАДА под руководством Ричарда Макларена. Позже Спортивный арбитражный суд отклонил апелляцию ПКР на отстранение российских спортсменов.

- Там был 1%, мы даже особо не рассчитывали. Каких-то неожиданностей здесь нет, - приводит "Р-Спорт" слова Мутко. - И если вы читаете саму суть, заставляет задуматься очень серьезно обо всем этом. Надо жить дальше, поддерживать паралимпийцев. Есть ещё индивидуальные иски. Будем поддерживать паралимпийское движение. Ребята все на базах, проведем соревнования, поощрим всех так же, как если бы они выступили на Паралимпийских играх. А дальше паралимпийский комитет начнет работу по своему восстановлению.