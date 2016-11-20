Виталий Мутко: "МПК сознательно затягивает с критериями для восстановления Паралимпийского комитета России"

Вице-премьер правительства РФ Виталий Мутко высказал мнение, что Международный паралимпийский комитет (МПК) сознательно затягивает с подготовкой критериев для восстановления статуса Паралимпийского комитета России (ПКР) и допуска россиян к международным стартам. В воскресенье глава Независимой общественной антидопинговой комиссии Виталий Смирнов заявил, что МПК воздержался от предложения комиссии стать посредником в вопросе допуска российских паралимпийцев к участию в международных соревнованиях. Мутко напомнил, что совсем недавно руководитель МПК Филипп Крейвен, находясь в России, поблагодарил страну за вклад в поддержку международного паралимпийского движения.

- Возьмите карандаш с ручкой и найдите в документах претензии к нашим паралимпийцам – их не найти, – приводит ТАСС слова Мутко. – Их вам не назовут, поскольку наших спортсменов сначала отстранили, а потом начали думать, за что, и какими должны быть критерии для их восстановления. Значит, есть установка.

Крейвен совсем недавно благодарил за поддержку международного паралимпийского движения, а сейчас что произошло? А люди в итоге страдают, интерес к спорту пропадает. Хотя, думаю, мир все больше и больше понимает, что это двойные, а где-то уже и тройные стандарты.

Напомним, что в начале августа МПК отстранил всю сборную России от участия в Паралимпийских играх в Рио-де-Жанейро.