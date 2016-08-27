Виталий Мутко: "МПК сам не знает, в чем нас упрекает"

Министр спорта РФ Виталий Мутко отметил, что Международный паралимпийский комитет (МПК) не сформулировал претензий к российской стороне. Напомним, МПК отстранил сборную России от участия в Паралимипиаде-2016, ссылаясь на доклад независимой комиссии ВАДА.

– Мы хотим получить от МПК список того, чего он хочет. Как в той же легкой атлетике. ИААФ нам дал 114 критериев, что мы должны сделать, – заявил в эфире программы "Спортивный вопрос" Мутко. – Претензий-то от МПК нет. Нас упрекают в том, чего мы не совершали. Они сами не знают, в чем нас упрекают. Я не думаю, что на этом все остановится. Тренд на атаку российского спорта продолжится. Потому что мы вернулись на лидирующие позиции, потому что государству важен спорт. Это все лежит в юридической плоскости, политической, пропагандистской. Мы же видим, откуда это все идет.