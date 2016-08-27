Виталий Мутко: "МПК сам не знает, в чем нас упрекает"

Министр спорта РФ Виталий Мутко отметил, что Международный паралимпийский комитет (МПК) не сформулировал претензий к российской стороне. Напомним, МПК отстранил сборную России от участия в Паралимипиаде-2016, ссылаясь на доклад независимой комиссии ВАДА.
– Мы хотим получить от МПК список того, чего он хочет. Как в той же легкой атлетике. ИААФ нам дал 114 критериев, что мы должны сделать, – заявил в эфире программы "Спортивный вопрос" Мутко. – Претензий-то от МПК нет. Нас упрекают в том, чего мы не совершали. Они сами не знают, в чем нас упрекают. Я не думаю, что на этом все остановится. Тренд на атаку российского спорта продолжится. Потому что мы вернулись на лидирующие позиции, потому что государству важен спорт. Это все лежит в юридической плоскости, политической, пропагандистской. Мы же видим, откуда это все идет.
PitersS
Неплохо министру задаться бы вопросом-почему, именно, в России популярен допинг? Чиновников в спорте как и везде, в России хватает, чтобы контролировать происходящее, люди, даже, зарплату немалую за это получают, но на протяжении 10-15 лет допинг внедрялся в российский спорт все в больших размерах. Почему надо было дожидаться, когда наши допингеры надоедят всему миру, и мир сам начнет бороться с ними, раз мы не принимаем меры. Дело, даже, не в подмене чего-то, а просто, в применении. Чего стоили анализы на допинг, раз это продолжалось много лет? У остального мира свои резоны, но мы-то что делали с этим? Вся политика спорта строится на латании дыр-мы не работаем системно, на опережение-вот, и про прыгунов в воду выяснилось, что тренируются по схемам 80го года.. Когда руководство плохое, то все трещит по швам.
11:11