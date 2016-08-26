18:18 | ПАРАЛИМПИЙСКИЕ ИГРЫ

Виталий Мутко: "Государство поддержит тренировки паралимпийцев до конца разбирательств"

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Министр спорта РФ Виталий Мутко заявил, что государство будет поддерживать тренировочный процесс российских паралимпийцев до окончания разбирательств по допуску на Игры-2016. Спортивный арбитражный суд (CAS) 23 августа отклонил иск Паралимпийского комитета России (ПКР) на решение IPC об отстранении россиян от Паралимпийских игр-2016 и лишении ПКР членства в организации.

– Давайте дождемся некой точки невозврата, – цитирует "Р-Спорт" Мутко. – Пока процессы идут. Когда мы поймем окончательное решение, тогда и примем решение. Пока всем нашим тренировочным центрам даны установки. Государство будет поддерживать тренировочный процесс до окончания разбирательств. Далее, если не едем, то проведем соревнования, после чего ребят отпустим в отпуск.

Дополнительная информация

http://rsport.ru/rio2016_paralympics/20160826/1049089749.html

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