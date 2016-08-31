18:31 | ПАРАЛИМПИЙСКИЕ ИГРЫ

Виталий Мутко: "Формат всероссийского турнира с участием паралимпийцев еще обсуждается"

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Министр спорта РФ Виталий Мутко раскрыл подробности предстоящего турнира для российских паралимпийцев, отстраненных от участия в Играх-2016. Он отметил, что форма турнира еще обсуждается.

- Формат всероссийского турнира с участием наших спортсменов еще обсуждается, - приводит слова Мутко ТАСС. - Все они должны реализовать наработанный к Играм потенциал. Не исключено, что они будут показательными, ведь у наших ребят не так много конкурентов внутри страны. В любом случае каждый результат будет зафиксирован.

Ранее президент ПКР Владимир Лукин сообщил, что турнир для отстраненных от участия в Играх-2016 российских паралимпийцев пройдет 7 сентября на центральных спортивных площадках Подмосковья.

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