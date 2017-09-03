Виталий Мутко: "Думаю, пока Крэйвен не завершит свою работу, будет сложно ожидать восстановления ПКР"

Вице-премьер РФ Виталий Мутко отметил, что положительных новостей в вопросе восстановления Паралимпийского комитета России (ПКР) ожидать крайне сложно. По его словам, ситуация не упростится, пока действующий президент Международного паралимпийского комитета (IPC) Филип Крэйвен не покинет свой пост.

– Сложно предсказывать и предугадывать, – цитирует "Р-Спорт" Мутко. – 29 августа была комиссия по соответствию, наши представители передали все свои доклады, связанные с реализацией дорожной карты. Все будет зависеть от доклада комиссии. Хотя, конечно, сложно, мне кажется, ожидать что-то. Все-таки главным проводником всей этой коллективной ответственности, наложенной на ПКР, является действующий президент Крэйвен.

Я думаю, что пока он не завершит свою работу, будет крайне сложно ожидать (новостей по восстановлению). Он главный идеолог этого решения. Хотя ему сегодня (поставлен) маленький тупик. В десятках видах спорта наши паралимпийцы выступают. Система паралимпийского движения построена так, что часть видов спорта напрямую организовывается самим IPC, а у части свои международные федерации. Все международные федерации, которые сами развивают паралимпийское движение, допустили наших паралимпийцев.

Посмотрите, как блестяще наши выступают на чемпионате мира по велоспорту на шоссе. То есть наши паралимпийцы выступают, а почему не допускают ПКР, это сложный вопрос. Но паралимпийское движение получает всестороннюю поддержку от государства и будет ее получать. Будем дальше его развивать, строить центры, поддерживать команды.

Я все равно думаю, что все это закончится, и будет нехорошее, мне кажется, пятно в истории паралимпийского движения, потому что конкретных вопросов к паралимпийскому движению России нет.