Виталий Мутко: " Без господдержки паралимпийский спорт умрет в любой стране"

Вице-премьер РФ Виталий Мутко заявил, что паралимпийское движение в стране является одним из сильнейших в мире. Он подчеркнул, что государство поддерживает паралимпийское движение, но не вмешиваетс в управление им.

Напомним, на прошлой неделе бразилец Эндрю Парсонс был избран на пост президента Международного паралимпийского комитета (МПК). На этом посту он сменил англичанина Филипа Крэйвена, при котором Паралимпийский комитет России (ПКР) был лишен членства в международной организации, а российские паралимпийцы не были допущены до участия в Играх-2016.

- Время приходит и уходит. Приходят новые люди, я почитал интервью нового президента, он готов с нами сотрудничать, готов приехать в Россию, - цитирует "Р-Спорт" Мутко. - Надо понимать, что паралимпийское движение в России - одно из сильнейших в мире. Все, о чем сейчас заявляет новый президент, в России есть: добиваться признания и поддержки со стороны государства. И тот же Крэйвен нас за это всегда благодарил. Потом на каком-то этапе он начал говорить, что вот государство (вмешивается. - Прим. "СЭ")… Сейчас, я думаю, все встанет на свои места. Без государства паралимпийский спорт мертв.

Если не будет поддержки паралимпийского движения со стороны государства, ни в одной стране мира ничего не будет. Мы поддерживаем паралимпийский спорт, но мы не вмешиваемся в управление им. Мы субсидируем, обеспечиваем экипировкой, инвентарем, помогаем со сборами, медико-биологическим сопровождением, оплачиваем тренеров, создаем календарь соревнований.

Вопросы управления возложены на ПКР, и наш паралимпийский комитет – один из сильнейших в мире. В докладе комиссии МПК отмечается огромный прогресс, но они почему-то зациклились на восстановлении РУСАДА. РУСАДА частично в своих правах восстановлено, сейчас нет недостатка в контроле. Не вижу никаких препятствий для того, чтобы наше паралимпийское движение было возвращено в мировую семью. Тем более, что большинство международных спортивных паралимпийских федераций давно допустили наших спортсменов ко всем своим соревнованиям.